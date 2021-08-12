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Туроператоры предложили продлить четвертый этап кэшбэка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Четвертый этап распродажи туров по России с кэшбэком проходит "очень слабо", не так активно, как предыдущие, поэтому туроператоры предлагают продлить окно продаж в рамках программы, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Сославшись на представителей отрасли, она сказала, что этап, запущенный с 16 июня, по динамике "уступает третьему этапу в 10 раз", поэтому "они считают необходимым продлить окно продаж как минимум до конца ноября или до окончания срока действия самой программы".

Одной из главных проблем четвертого этапа она назвала низкую глубину продаж.

"Люди не готовы так заранее планировать свой отдых: туристы должны забронировать отдых до 31 августа, а заезды начнутся только с 1 октября. При этом глубина продаж сейчас в лучшем случае достигает месяца. Необходимо продлить окно продаж хотя бы до конца ноября", - объяснила Тюрина.

По словам почетного президента РСТ Сергея Шпилько, итоги нынешнего сезона на внутреннем рынке во многом будут зависеть от результатов межсезонья, поскольку лето оказалось для туристов и турбизнеса достаточно нестабильным из-за антиковидных ограничений.

"Продление продаж в рамках четвертого этапа кешбэка до конца года с возможным перераспределением бюджетных средств, которые предназначались на 2022 год, поможет не только загрузить межсезонье, но и поддержит раннее бронирование на будущий год", - считает он.

Туроператоры считают распродажу туров с кэшбэком нужной программой, которую следует запустить на целый год с распределением по срокам продаж и периодов поездок. При этом даты продаж должны быть едиными для всех категорий туристов, поскольку их разделение, например, для молодежных и детских поездок с разными условиями дезориентирует спрос, полагают они.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на нее правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап программы начался 16 июня, туристы могут приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.

За третий этап программы россияне купили туры на 27 млрд рублей и получили от государства 5 млрд рублей кэшбэка.

РСТ Сергей Шпилько Ирина Тюрина

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