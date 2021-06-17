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Россияне на III этапе программы кэшбэка купили туров на 27 млрд руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы на третьем этапе программы кэшбэка, в период с 18 марта по 15 июня, приобрели путешествий по РФ на 27 млрд рублей и получили от государства 5 млрд рублей, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Завершился очередной этап программы туристического кэшбэка, когда в период с 18 марта по 15 июня все желающие могли приобрести туры или проживание в отеле и вплоть до конца июня отправиться в любой регион страны. За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд рублей. По условиям программы им автоматически вернулось 5 млрд рублей", - сказала она журналистам.

По словам Догузовой, программа кэшбэка позволила многим россиянам существенно сэкономить на отдыхе.

"Также мы поддержали интерес и спрос на новые форматы и направления отдыха. Большой популярностью пользовались поездки на природу, активные туры - в Карелию, на Алтай, Волгу, а также оздоровительные туры в Кавказские Минеральные воды, Белокуриху, Урал, в Башкирию, Тюмень", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, вырос также спрос на культурно-познавательный городской туризм - Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару и, конечно же, Москву и Санкт-Петербург. Количество бронирований туров в эти регионы в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Это большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства - особенно, с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена", - подчеркнула Догузова.

Программа кэшбэка

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров была запущена в 2020 году. На первом этапе туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд рублей.

Третий этап распродажи туров начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. Правительство выделило на третий этап 2 млрд рублей. Кэшбэк за туры должен был начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Туроператоры назвали спрос на такие поездки ажиотажным.

Четвертый этап продаж туров с кэшбэком начался 16 июня.

Президент Владимир Путин в апреле в послании Федеральному собранию предложил продлить как минимум до конца года программу туристического кэшбэка для путешествий по стране.

Зарина Догузова Ростуризм

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