Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ, которым утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы "реализуется путем осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений".