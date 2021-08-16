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Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ, которым утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы "реализуется путем осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений".

Владимир Путин

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