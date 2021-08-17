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На Камчатке подняли из озера тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поднято тело шестого погибшего в авиакатастрофе на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона во вторник.

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"В настоящий момент поднято тело шестого погибшего - одного из трех погибших, которые находятся в фюзеляже (вертолета на дне озера - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водолазы МЧС России во вторник утром приступили к подъёму ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолёта на Курильском озере. В понедельник вечером из-за сильного волнения на озере поисковая операция была приостановлена. Во вторник с рассветом и благоприятных погодных условий спасатели возобновили работы. 16 августа сообщалось, что тела всех погибших при катастрофе вертолета Ми-8 найдены.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В минувшие выходные дни и в понедельник со дна подняли тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Тела еще трех туристов с помощью глубоководных дронов обнаружены внутри вертолета, лежащего на дне озера.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Камчатка Ми-8 Витязь-Аэро Курильское озеро Кроноцкий заповедник

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