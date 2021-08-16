На Камчатке нашли тела всех погибших при катастрофе вертолета Ми-8

Фото: СК РФ/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Тела всех восьми человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 на юге Камчатки, обнаружены, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров. Всеми силами и средствами – МЧС, военными, средства края – мы пытаемся поднять обломки, но на этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и скорее всего, как минимум неделю, эти ограничения продлятся", - сказал Солодов в видеообращении в своем телеграмм-канале в понедельник.

Ранее были подняты тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщал, что тела трех пассажиров, и, предположительно, "черный ящик" обнаружены в воздушном судне.

"В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность. На сегодняшний день военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолета найдены", - сказал Василевский.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).