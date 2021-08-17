Путин поручил отправить на отдых якутских детей, пострадавших от пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству России и властям Якутии до 20 августа отправить на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей из села Бяс-Кюель, пострадавших от лесных пожаров. Поручение вошло в перечень, опубликовнаных на сайте Кремля.

Кроме того, должно быть обеспечено направление на санаторно-курортное лечение лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров в Якутии.

К 1 октября чиновники должны найти деньги на строительство в селе Бяс-Кюель многофункционального спортивного и культурного центра, а также средней школы на 150 мест.

7 августа лесной пожар сжег 40 домов и десятки хозпостроек в селе Бяс-Кюель. 400 жителей села были эвакуированы в село Бердигестях.

Президент также поручил правительству до 1 сентября подготовить поправки в законодательство, которые упростят процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного характер, и выплат в связи с утратой имущества первой необходимости.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Выплаты должны предоставляться "на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС", говорится в поручении.

Также к 1 сентября правительство должно подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

Ситуацию с природными пожарами и наводнениями президент обсудил 6 августа с министрами и губернаторами. От паводков этим ле