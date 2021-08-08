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Пострадавших от лесного пожара в якутском селе отправят на отдых

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Жителей якутского села Бяс-Кюель, где в субботу лесной пожар уничтожил более 30 жилых домов, направят на реабилитацию и отдых, сообщила заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.

"По поручению главы Якутии Айсена Николаева, дети будут направлены в лагеря отдыха, в том числе и за пределами Якутии", - сообщила Балабакина журналистам в воскресенье.

В РоссииБоле 30 домов сгорело при пожаре в селе Бяс-Кюель в ЯкутииЧитать подробнее

Также готовятся пансионаты, в частности, реабилитационный центр по улице Рихарда Зорге, для приема пожилых граждан.

Специалисты Минтруда побеседуют с людьми, получат заявления и начнут проводить работу для оказания социальной помощи.

Накануне Балабкина в пункте временного размещения в Бердигестяхе провела встречу с эвакуированными жителями села Бяс-Кюель. Организована работа психологов с пострадавшими жителями села Бяс-Кюель, им также оказывается медицинская помощь.

В эвакуационных пунктах села Бердигестях находятся: в пришкольном интернате - 24 человека, в том числе 14 детей, в средней общеобразовательной школе имени С.П. Данилова - пять человек, включая одного ребенка. Люди обеспечены горячим питанием. Большинство эвакуированных жителей выбрали проживание у родственников.

Как сообщалось, в субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Жители села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения. Глава Якутии Айсен Николаев пообещал как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем, все дома будут построены за счет республиканского бюджета.

Якутия Бяс-Кюель

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