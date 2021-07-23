Стоимость вакцинации иностранцев в Петербурге составит до 1,4 тыс. руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вакцинация каждого иностранного сотрудника "Спутником Лайт" будет стоить работодателю в пределах 1400 рублей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма.

"Вакцина будет платной. Стоимость одной вакцины - 1300-1400 рублей. Комитет по здравоохранению эту цену еще определяет", - сказали в организации.

Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма с 15 июля принимает заявки от работодателей и учебных заведений на вакцинацию иностранных сотрудников. Только за четыре дня в агентство обратилось более 400 организаций, а число иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сбор заявок должен был закончиться 20 июля, но по просьбам крупных работодателей и вузов срок продлили до 30 июля.

Поставка в Петербург вакцины "Спутник Лайт" подтверждена министерством здравоохранения. Ранее Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма запросило 200 тыс. доз "Спутника Лайт".

Пока вакцина в город не поступила, уточнили "Интерфаксу" в агентстве. "Сейчас мы собираем заявки и подсчитываем количество вакцин, которые нужно запросить у Центра имени Гамалеи. Пока вакцины еще нигде нет. Ждем ответа от Центра имени Гамалеи", - отметили в организации.

Там пока затрудняются сказать, как и где будет проходить вакцинация мигрантов в Петербурге. Места и формат вакцинации станет известен после окончания сбора заявок, сказали в агентстве.

Там разъяснили, что заявку на вакцинацию иностранных сотрудников работодатель может скачать на сайте, указать наименование организации, ИНН, местонахождение и число трудовых мигрантов. Из-за большого количества запросов от работодателей комитет по развитию туризма организовал контактный центр, который работает круглосуточно.

В Москве мигрантов прививают на стадионе "Лужники", многофункциональном миграционном центре и в 25 городских поликлиниках. Стоимость прививки составляет 1300 рублей

По данным СМИ, в Петербурге сейчас работают не менее 600 тыс. граждан других государств.

По сведениям ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в прошлом году в Петербург из-за границы приехали 70 тыс. трудовых мигрантов, было оформлено 162 тыс. патентов на работу.