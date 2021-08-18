В Ишиме начали помечать офисные здания, где привились больше 80% персонала

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Ишиме на здания учреждений и организаций, где прививку от COVID-19 сделали больше 80% сотрудников, стали клеить специальные знаки "У нас безопасно", сообщила пресс-служба мэрии.

Эти наклейки уже появились на зданиях нескольких городских кафе, магазинов, а также на отделении лицензионно-разрешительной работы войск Нацгвардии, на всех корпусах одного их детских садов и на здании школы №5.

17 августа губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что первым компонентом вакцины коронавируса в регионе привились более 535 тысяч человек, обе дозы получили почти 454 тысячи человек. Для формирования коллективного иммунитета, по его словам, к 1 октября нужно будет привить больше 703 тысяч человек в регионе.