Власти Якутии отменят COVID-free зоны в регионе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Работа отдельных COVID-free зон в Якутии отменяется из-за роста заболевших в регионе, сообщил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24".

"Все учреждения общепита, другие развлекательные учреждения будут работать в едином режиме. У нас были отдельные COVID-free зоны, отдельные послабления для каких-то структур. Этого уже не будет, все будут работать в единых условиях, чтобы мы могли более четко требовать соблюдения ограничительных мер для того, чтобы сбить волну", - сказал Николаев.

По его словам, в республике, по данным на конец июля, растет количество заболевших коронавирусом. Рост наблюдается среди молодежи, прежде всего в Якутске.

Глава Якутии также отметил, что в республике уже есть "бразильский" и "индийский" штаммы, которые распространяются достаточно быстро.

По данным оперативного штаба, в Якутии за сутки выявлено 129 случаев заболевания коронавирусом, из них в Якутске - 69.

Ранее сообщалось, что якутским кафе и ресторанам разрешили с 1 июля обслуживать клиентов по QR-кодам или с отрицательным тестом без соблюдения действующих в регионе ограничений.