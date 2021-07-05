В Подмосковье на автобусах привитых водителей появились стикеры

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший подмосковный перевозчик пассажиров "Мострансавто" сообщил, что начал размещать стикеры на автобусах, водители которых привились от коронавируса. На наклейках говорится, что водитель привит.

В первую очередь стикеры стали клеить на автобусах, которые курсируют между Москвой и областью.

"ближайшее время компания планирует суммарно разместить около 1 000 стикеров на бортах автобусов большого, среднего и малого класса", - говорится в сообщении.

К 5 июля привились около 61% сотрудников "Мострансавто".

Компания обслуживает более 170 маршрутов.