В Подмосковье на автобусах привитых водителей появились стикеры
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший подмосковный перевозчик пассажиров "Мострансавто" сообщил, что начал размещать стикеры на автобусах, водители которых привились от коронавируса. На наклейках говорится, что водитель привит.
В первую очередь стикеры стали клеить на автобусах, которые курсируют между Москвой и областью.
"ближайшее время компания планирует суммарно разместить около 1 000 стикеров на бортах автобусов большого, среднего и малого класса", - говорится в сообщении.
К 5 июля привились около 61% сотрудников "Мострансавто".
Компания обслуживает более 170 маршрутов.