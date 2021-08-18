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Власти Петербурга и силовики создадут единую платформу для кикшеринга

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга, силовые структуры и операторы самокатного сервиса разрабатывают единую цифровую платформу контроля движения самокатов, сообщила пресс-служба вице-губернатора Станислава Казарина.

Платформа станет частью экосистемы городских сервисов. "Она будет объединять все виды транспорта - личный, общественный, арендный - и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку", - говорится в сообщении.

Создать цифровую платформу для аренды самокатов в Петербурге "Я в пути" предложил "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" при поддержке Ассоциации операторов микромобильности. Это предложение Казарин обсудил на совещании с представителями кикшеринговых компаний.

"Единое приложение необходимо для организации дорожного движения с точки зрения безопасности, потому что (...) зачастую невозможно определить виновника ДТП с участием самоката. Они бросают технику, сбегают", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора.

Там напомнили, что в городе уже действуют ограничения, когда самокаты не допускаются в те места, где проходят массовые мероприятия.

"Сейчас горожане используют множество приложений для организации своих поездок - аренды машины либо самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. С учетом, что персональная мобильность будет только расти, нужно уже сейчас разрабатывать методы, которые позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере", - считает Казарин.

Зато новая платформа может сделать Петербург "столицей самокатов", полагает чиновник.

В "Клубе лидеров по продвижению инициатив бизнеса" считают, что новое приложение не ущемит права игроков рынка. "Платформа не заменяет собой сервисы частных операторов, а несет интеграционную функцию, давая пользователям доступ сразу ко всем системам из одного окна", - объяснил региональный координатор клуба Вячеслав Трактовенко.

Сначала платформа будет рассчитана на аренду самокатов, потому что необходимо разобраться, "с хаосной ситуацией, когда самокаты приносят головную боль горожанам", сообщили в пресс-службе вице-губернатора. Позже действие платформы может быть расширено на другие виды транспорта, допускают чиновники.

В конце весны и начале лета в российских регионах стали говорить, что нужно ввести правила электросамокатов и передвижения на них. Поводом становились случаи столкновения самокатов с пешеходами, в том числе с детьми.

В Петербурге по фактам наездов на детей возбуждались уголовные дела, видимые попытки решить проблему начались с обысков в офисах кикшеринговых сервисов. После серии обысков компании по аренде электросамокатов - Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels - 9 июня начали приостанавливать работу в регионе и убирать самокаты с улиц.

Вечером того же дня комитет по транспорту Петербурга подписал с крупнейшими сервисами кикшеринга соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Чиновники запретили кататься на электросамокатах по ряду улиц и площадей и ограничили скорость их движения на улицах с плотным пешеходным потоком до 10 км/ч.

11 июня кикшеринговые сервисы Петербурга возобновили работу.

В начале августа городской комитет по транспорту обнародовал проект правил парковки для электросамокатов. Проект содержит запрет оставлять самокаты вне специально оборудованных парковок.

Петербург Смольный СКР Станислав Казарин Whoosh

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