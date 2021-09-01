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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил начать регулирование использования самокатов с изменения правил дорожного движения.

"Понятно, что сейчас после (...) произошедших смертей все-таки надо с чего-то начинать, и, мне кажется, надо начинать с ПДД, а потом уже смотреть, будет это работать или нет. Жизнь показывает, что изменения нужны", - сказал он "Интерфаксу".

Пока, по его мнению, внесения поправок в законы не требуется.

Ранее первый зампред фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев говорил, что в Думе намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон. Он предсказал появление такого закона в ближайшие месяцы.

"Для того чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы. Но, скорее всего, ее придется регулировать, чем более популярной она будет становиться. Есть нормальные пешеходы и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног", - отметил он.

В июне МВД России заявило о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. В Москве за семь месяцев 2021 года зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий электросамокатов: два человека погибли, 57 получили травмы.

Пока правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.

Руководители регионов начали поднимать вопрос о необходимости ограничить использование самокатов весной 2021 года. В Петербурге проблему решали с участием силовиков и с обысками в офисах кикшеринговых компаний. В результате в городе ограничили скорость движения на средствах индивидуальной мобильности и полностью запретили их использование на отдельных улицах и площадях.

Павел Крашенинников Госдума ПДД МВД Петербург

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