Лавров призвал формировать правительство Афганистана на основе диалога

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия выступает за общенациональный диалог всех политических сил Афганистана, который приведет к формированию правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции в Москве российский министр напомнил, что даже в период гражданской войны в Афганистане Москва выступала за необходимость срочного общенационального перехода к диалогу с участием всех противостоящих сил.

"Точно так же и сейчас, когда талибы (запрещенная в РФ организация), по сути дела, взяли власть в Кабуле, в большинстве городов и провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое: общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное репрезентативное правительство", - сказал он.

По словам министра, в последние годы Москва пыталась урегулировать афганский вопрос в рамках расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан), а также в рамках московского формата, который "является, по общему признанию, наиболее эффективным механизмом для продвижения внешней поддержки афганского урегулирования".

"В любом случае, то, что мы сейчас имеем, абсолютно подтверждает нашу последовательную линию на создание внешних условий и оказание всяческой поддержки общенациональному диалогу в Афганистане", - заключил министр.

Лавров отметил, что Москва приветствовала заявления талибов о готовности вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане, а также намерении провести встречу с участием экс-президента Хамида Карзая, председателя совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы и председателя партии исламского возрождения Гульбеддина Хекматьяра.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ, между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.