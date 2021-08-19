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В МИД удивились словам Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это еще одна демонстрация "реализма" в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана - ИФ), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики", - сказал Грушко "Интерфаксу" в четверг.

Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: "Пусть попробуют не дать".

"Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ - ИФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя", - отметил Грушко.

"Это все та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте", - заключил замминистра.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией (в Афганистане)", - сказал глава дипломатии ЕС в четверг в видеовыступлении на слушаниях в комитетах Европарламента по иностранным делам и по развитию.

ЕС Жозеп Боррель РФ Китай Афганистан

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