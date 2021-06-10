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Лондон и Вашингтон осудили признание ФБК экстремистской организацией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) экстремистской организацией "попыткой запретить подлинную политическую оппозицию", а Госдеп США призвал прекратить репрессии в отношении оппозиционного политика Алексея Навального.

В РоссииМосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскимиМосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскимиЧитать подробнее

"Решение о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) является экстремистской организацией, является ошибочным, - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

По его словам, данное решение является "попыткой эффективно запретить подлинную политическую оппозицию в России".

В свою очередь, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают решение Мосгорсуда.

"Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда признать "экстремистскими" три организации, связанные с заключенным в тюрьму оппозиционером Алексеем Навальным", - отметил он.

По его словам, данное решение ограничивает возможность оппозиционных кандидатов участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму и "ставит сторонников оппозиции под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией России".

"Мы призываем Россию прекратить злоупотребление обозначениями "экстремизм", направленными против ненасильственных организаций, прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников, выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод", - добавил он.

В среду Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным ФБК, ФЗПГ и сети штабов Навального. Заседания суда проходили в закрытом режиме.

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Решение суда подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности организаций.

США Великобритания Россия ФБК Алексей Навальный

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