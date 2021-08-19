Чёрный ящик разбившегося Ил-112В направлен на расшифровку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Обнаруженный на месте крушения самолета Ил-112В чёрный ящик направлен на расшифровку, сообщили "Интерфаксу" в комиссии по расследованию происшествия.

Фрагменты воздушного судна с места происшествия извлечены и доставлены в город Жуковский на территорию ЛИИ им. М.М. Громова.

В комиссии по расследованию авиационного происшествия, которую возглавляет замминистра промышленности Олег Бочаров, подчеркнули, что "о причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно, комиссия продолжает свою работу".

17 августа во время тренировочного полёта недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный лётный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку. В результате погибли все три члена экипажа - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

За несколько дней до этого опытный экземпляр Ил-112В, продолжающий предварительные лётные испытания, прилетел с воронежского завода (ВАСО) в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который пройдёт 22-28 августа в подмосковной Кубинке.

"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", - заявили в ОАК.