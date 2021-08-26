Минпромторг не увидел проблем с сертификацией Ил-114-300 после катастрофы Ил-112В

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не видит проблем с сертификацией пассажирского самолета Ил-114-300, оснащаемого такими же двигателями, как потерпевший катастрофу военно-транспортный Ил-112В.

"По поводу Ил-114-300. Мы продолжаем работы по сертификации. До конца года (на заводе ПАО "ОАК" "Ростеха" - ИФ) в Луховицах будут выпущены первый и второй серийные самолеты – здесь мы не видим проблемы", - заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров на выездном заседании правительственной комиссии по транспорту, посвященном развитию малой авиации.

"Также напомню, что мы ориентируемся на ограничение стоимости самолета для покупки региональными авиакомпаниями с 2023 года", - добавил он.

Ранее в августе ОАК сообщила о приостановке испытательных полетов Ил-114-300. Самолет оборудован двигателями ТВ7-117СТ производства АО "ОДК-Климов" (входит в "Ростех"). Такими же был оснащен единственный летный образец Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке 17 августа при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа. Чтобы возобновить испытательные полеты Ил-114-300, необходимо проанализировать обстоятельства произошедшего с Ил-112В, поясняли в ОАК.

Ил-114-300 – модернизированная версия советского самолета Ил-114-100. Разработан ПАО "Ил" (входит в "Ростех"). Предназначен для перевозки до 68 пассажиров или до 6,8 т грузов на региональных авиалиниях. Серийные поставки, согласно заявлениям руководства "Ростеха", ожидаются в 2022 году: первым эксплуатантом по договору с ПАО "ГТЛК" должна стать якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".