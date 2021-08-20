Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Иностранные студенты из всех стран смогут вернуться в Россию для продолжения обучения в вузах, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ведомстве, после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого процитировали в пресс-службе министерства.

Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.