Иностранные студенты смогут привиться от COVID-19 в РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Иностранные студенты, не прошедшие вакцинацию в своих странах, смогут привиться от коронавируса в России, все вузы предоставят им такую возможность, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание (пройти вакцинацию) - российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что к иностранным студентам будут применяться такие же требования по вакцинации, как и к российским – от них потребуется добровольное согласие.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что иностранные студенты из всех стран смогут вернуться в Россию для продолжения обучения в вузах.

"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - сказал Фальков, которого процитировали в пресс-службе министерства.

Для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.