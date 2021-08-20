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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Меркель возложила венок к могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа в Москве приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Канцлер прибыла в Россию в пятницу. Позднее в этот день она проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, это будет их первая очная встреча за последние три года. В 2018 году переговоры двух лидеров прошли в Сочи.

Представитель канцлера и правительства ФРГ Штеффен Зайберт отмечал, что у Меркель в Москве программа будет очень насыщенной и сконцентрированной на общении с Путиным.

22 августа Меркель посетит Киев.

Ангела Меркель завершает пребывание в должности канцлера Германии. В сентябре в ФРГ пройдут парламентские выборы, Меркель на них не выдвигалась.

Ангела Меркель Москва Александровский сад Германия

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