Соратник Навального получил год ограничения свободы по "санитарному делу"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы Олега Степанова - соратника Алексея Навального - по так называемому санитарному делу, сообщили в пресс-службе суда.

Степанов признан виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованной акции 23 января.

В тот день в Москве и других городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. "Санитарное дело" было возбуждено только в столице, по нему проходят десять человек - соратники Навального, его брат Олег, муниципальные депутаты и участница Pussy Riot Мария Алехина. Суд большинству из них назначил ограничение свободы. Олег Навальный получил условный срок, дело депутата Константина Янкаускаса было закрыто.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходили 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.