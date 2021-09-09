Прокурор запросил два года ограничения свободы для Марии Алехиной

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд назначить участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказание в виде двух лет ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции оппозиции 23 января в столице.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в четверг. Он отметил, что защита и сама Алехина считают обвинение незаконным и необоснованным.

"Мы, конечно, попросим суд вынести оправдательный приговор", - добавил адвокат.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил (так называемое санитарное дело) занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

В августе по "санитарному делу" была осуждена участница Pussy Riot, муниципальный депутат Люся (Людмила) Штейн - она получила один год ограничения свободы.