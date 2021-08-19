Обвинение попросило два года ограничения свободы для мундепа Люси Штейн

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Преображенский суд назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату, участнице Pussy Riot Люсе (Людмиле) Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так называемое санитарное дело было возбуждено в Москве после несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального, которого незадолго до этого арестовали по возвращении в Россию из Германии.

Расследованием дела занимался центральный аппарат СКР, куда оно было передано из следственного главка столичного управления МВД.

В деле десять фигурантов, в том числе муниципальные депутаты, брат Навального Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального.

Суд назначает по делу сроки ограничения свободы или условные сроки. Уголовное дело муниципального депутата Константина Янкаускаса было прекращено.