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Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Кира Ярмыш
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Москве Преображенский суд приговорил к полутора годам ограничения свободы пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Она признана виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений на акции 23 января, сообщили в пресс-службе суда.

В соответствии с приговором, ей запретили переезжать, не уведомив надзирающий орган, участвовть в массовых мероприятиях и посещать места их проведения, выезжать из столичного региона без согласия надзора. При этом он будет должна каждый месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

"Будем обжаловать", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова.

Кроме того, суд отменил Ярмыш меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.

Ярмыш вменяли ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей). Прокурор просил ограничить ей свободу на два года.

23 января в ряде городов, в том числе в Москве, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был арестован сразу по возвращении в Москву с лечения в Германии. Изначально по московскому "санитарному делу" проходили десять человек, это соратники Навального, московские муниципальные депутаты, участница Pussy Riot Мария Алехина, брат политика Олег Навальный. По версии следствия, они в интернете призывали людей выходить на акцию протеста, что создавало риски распространения COVID-19.

Суды назначают фигурантам дела небольшие сроки ограничения свободы. Дело мундепа Константина Янкаускаса было закрыто.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Кира Ярмыш Алексей Навальный Москва Преображенский суд

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