Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин прокомментировал статью Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бороться с коррупцией важно, но эту борьбу нельзя использовать как инструмент политической борьбы, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Так он ответил на вопрос журналиста из Германии о последней статье Навального о его плане борьбы с коррупцией. Статью 20 августа опубликовали Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde. Навальный в ней предлагает ввести санкции против лиц из ближайшего окружения российского президента.

"Мы прекрасно знаем, и вы тоже это знаете, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования в качестве достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода", - заявил Путин.

Он добавил, что в России большое внимание уделяется борьбе с коррупцией и будет делаться все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова.

На этой же пресс-конференции Меркель сказала, что потребовала освободить Навального. Путин обратил внимание, что политик "осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров".

"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - добавил президент.

Суд над Алексеем Навальным

15
Алексей Навальный Владимир Путин Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

Навальный попал в больницу

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановлены

Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановлены

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Старт российской лунной миссии перенесли на 2022 год

"Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами

"Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами
Афганистан во власти талибов

Путин выступил против вмешательства в дела Афганистана и развала страны

Меркель на встрече с Путиным заявила о необходимости освобождения Навального

Меркель на встрече с Путиным заявила о необходимости освобождения Навального

В Совфеде призвали заявить Лондону протест из-за оглашения данных сотрудников ФСБ

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');