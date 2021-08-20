Путин прокомментировал статью Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бороться с коррупцией важно, но эту борьбу нельзя использовать как инструмент политической борьбы, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Так он ответил на вопрос журналиста из Германии о последней статье Навального о его плане борьбы с коррупцией. Статью 20 августа опубликовали Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde. Навальный в ней предлагает ввести санкции против лиц из ближайшего окружения российского президента.

"Мы прекрасно знаем, и вы тоже это знаете, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования в качестве достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода", - заявил Путин.

Он добавил, что в России большое внимание уделяется борьбе с коррупцией и будет делаться все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова.

На этой же пресс-конференции Меркель сказала, что потребовала освободить Навального. Путин обратил внимание, что политик "осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров".

"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - добавил президент.