Меркель попросила Путина исключить германские НКО из списка нежелательных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением исключить в России из списка нежелательных три немецкие некоммерческие организации (НКО), которые принимали участие в форуме "Петербургский диалог".

"Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами, включены в список нежелательных организаций. И хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу "Петербургского диалога", исключив эти организации из списка", - сказала Меркель в пятницу ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком", - добавила Меркель.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации ФРГ: Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"); Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"); Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"). Организации Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch являются участниками форума "Петербургский диалог".

В результате в конце июля немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп.