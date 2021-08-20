Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Меркель попросила Путина исключить германские НКО из списка нежелательных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением исключить в России из списка нежелательных три немецкие некоммерческие организации (НКО), которые принимали участие в форуме "Петербургский диалог".

"Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами, включены в список нежелательных организаций. И хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу "Петербургского диалога", исключив эти организации из списка", - сказала Меркель в пятницу ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком", - добавила Меркель.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации ФРГ: Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"); Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"); Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"). Организации Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch являются участниками форума "Петербургский диалог".

В результате в конце июля немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп.

Ангела Меркель Владимир Путин

Новости по теме

Новости

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

Навальный попал в больницу

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Путин заявил о наращивании сотрудничества с ФРГ за 16 лет работы Меркель

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Путин выступил против вмешательства в дела Афганистана и развала страны

Навальный попал в больницу

Вместе с Британией санкции за Скрипалей и Навального ввели и США

Афганистан во власти талибов

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

Brent подешевела до $65,95 за баррель

Навальный попал в больницу

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');