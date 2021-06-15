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В Приморье задержали школьниц за осквернение памятника Герою России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полиция в приморском городе Арсеньеве задержала двух подростков за осквернение памятника погибшему в Сирии Герою России Олегу Пешкову, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы регионального УМВД.

"В дежурную часть поступило сообщение 66-летней местной жительницы о том, что неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера", - сказал собеседник агентства.

Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, установили, что к правонарушению причастны две девочки в возрасте 14 и 15 лет. Подростки доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Прокуратура также проводит проверку по факту осквернения памятника. Надзорное ведомство проверяет эффективность мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Памятник Герою России Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга, был открыт в приморском Арсеньеве в декабре 2016 года. Мемориал изготовлен из черного гранита в виде двух стел и звезды, на которых высечены имена погибших военнослужащих эскадрильи. Российский летчик Олег Пешков погиб в 2015 году при выполнении воинского долга в Сирии. С 2000 по 2009 годы Олег Пешков жил в Арсеньеве, служил в войсковой части 78019, а затем переехал в Липецк.

Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Олег Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

Приморье Арсеньев

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