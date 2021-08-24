Вузы увеличили число бюджетных мест для айтишников, инженеров и врачей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В грядущем учебным году в российских вузах увеличили количество бюджетных мест для студентов: на 11 382 места в сфере IT, на 5975 - для инженерных специальностей и на 6057 - для медиков, сообщил через пресс-службу Минобрнауки вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в сентябре в стране к учебе приступят около 4,22 млн студентов, в том числе примерно 1,2 млн первокурсников против 1,125 млн годом ранее.

Обучение с 1 сентября начнется в 710 российских вузах, большинство из них будут работать в очном формате, но все при необходимости готовы перейти на удаленку, добавил вице-премьер.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил высокую конкуренцию при поступлении в 2021 году и поблагодарил ведущие вузы, которые приняли на обучение за счет собственных средств абитуриентов-победителей олимпиад и стобалльников, которым не хватило бюджетных мест.

По поручению оперштаба по борьбе с коронавирусом министерство доработало правила для иностранных студентов, добавил Фальков. Он напомнил, что было решено принять их на очное обучение вне зависимости от возобновления авиасообщения с конкретными странами. Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт".

"Для иностранцев правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние - только с добровольного согласия", - напомнил министр.