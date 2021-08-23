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Медицинские и инженерные специальности стали самыми востребованными за время пандемии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спрос на медицинские, инженерные и педагогические специальности вырос в России на фоне пандемии COVID-19, сообщил министр науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) Валерий Фальков в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"IT, здравоохранение, медицина, педагогика, инженерные специальности (сейчас наиболее популярны среди абитуриентов в России - ИФ). Но вообще, никаких перекосов сегодня и диспропорций в системе подготовки не наблюдается кардинальных", - уточнил Фальков.

При этом, по его словам, "безумной моды на какую-то одну специальность и направление у нас нет".

"Юристы все еще популярны с экономистами. Но, в общем-то, за последние годы государство приложило много усилий и проделало большую работу - сегодня спрос, в общем, сбалансирован", - отметил глава Минобрнауки.

Минобрнауки Валерий Фальков

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