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Министр Фальков пообещал допустить в общежития всех студентов, включая непривитых

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Все студенты российских вузов будут допущены к занятиям, не зависимо от того, прошли они вакцинацию или нет, сообщил телеканалу "Россия-24" глава Министерства науки и высшего образовния Валерий Фальков.

"Нет, студенты, независимо от того, вакцинированы они или нет, имеют равный доступ к инфраструктуре (...) Заселение в общежитие будет проходить независимо от того, привит студент или нет", - сказал он.

Он добавил, что во всех вузах будут продолжать соблюдать противоэпидемические меры - термометрия, ношение масок и обработка помещений.

Для преподавателей, которым рекомендовано привиться от коронавируса, решение о проведении обязательной вакцинации будет зависеть от региональных властей и обстановки с заболеваемостью в регионе, добавил министр.

При вспышке коронавируса в общежитиях вузы будут действовать аналогично тому, как они работали в прошлом году: в случае выявления заболевания, вуз обращается в местное отделение Роспотребнадзора и по ситуации принимает решение о введении карантина. Если студент заболеет коронавирусом во время сессии, вуз предоставит ему возможность сдать экзамены после выздоровления, рассказал Фальков.

Министр также одобрил идею Томской области, где студентов решили заселять в общежития "волнами".

Ранее 20 августа министерство объявило, что оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил впустить в Россию всех иностранных студентов, вне зависимости от того, открыто ли у их страны авиасообщение с Россией. Ранее студенты могли приехать, только при наличии открытой границы и возобновленного авиасообщения.

Вузам Минобрнауки рекомендовало прививать студентов-иностранцев за свой счет.

Министерство 9 августа обнародовало рекомендации по вакцинации студентов, предложило заселять их в общежитие только при наличии справки о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции, а иностранных студентов рекомендовало прививать за счет самих вузов. Непривитых студентов рекомендовано учить удаленно и проводить для них экзамены отдельно от остальных. Затем ведомство смягчило собственные рекомендации, и общежитиям посоветовало только требовать со студентов при заселении справку о прививке.

Российские вузы решили начать учебный год либо в очном формате, либо в смешанном, когда поточные лекции проводятся через интернет, а занятия в небольших группах - очно.

Хроника коронавируса. Август.

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Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус

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