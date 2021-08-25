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Адвокат раскрыл фабулу дела обвиняемого в госизмене физика Голубкина

Следствие усмотрело госизмену в участии ученого в совместном проекте ЦАГИ и европейского института

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Поводом для уголовного преследования за госизмену физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина стало его участие в международном проекте с европейским институтом, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Иван Павлов.

По его словам, это проект Hexafly-Int (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).

"Государственную измену ФСБ усмотрело в том, что Голубкин принимал участие в официальном международном проекте, по контракту, заключенному между ЦАГИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства он отправлял отчеты о выполненной работе. На все эти отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации", - сказал Павлов.

Он повторил, что его подзащитный вины не признает.

"Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", - сказал адвокат.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года и с тех пор находится под стражей. 15 апреля ему предъявили обвинение в госизмене.

Ранее о фабуле его дела официально не сообщалось.

Кроме ЦАГИ, до задержания Голубкин сотрудничал с Московским физико-техническом институтом (МФТИ), где работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

В ЦАГИ Голубкин - специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов - до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Источник "Интерфакса" в апреле говорил, что Голубкин проходит по одному делу с Губановым и заподозрен в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и была завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

Валерий Голубкин ЦАГИ МФТИ Москва ФСБ Иван Павлов Hexafly-Int Анатолий Губанов ESA

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