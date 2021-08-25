Роспотребнадзор отметил рост смертности от COVID-19 в Крыму

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Летальность от новой коронавирусной инфекции выросла в Крыму за последнее время, сообщила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Уровень летальности остается довольно высоким. За последнюю неделю зафиксирован 101 летальный исход. Причем, если взять все летальные исходы за весь период наблюдений, за полтора года, 20% - это летальные случаи, которые приходятся на последние четыре недели", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Она призвала жителей полуострова активнее вакцинироваться. "Следует отметить, что зафиксированные летальные случаи - это лица не привитые и обратившиеся за медицинской помощью позже третьего дня с момента заболевания", - подчеркнула Пеньковская.

Она сообщила также, что ситуация с COVID-19 остается в регионе нестабильной, между тем, за последнюю неделю наметилась "нестойкая тенденция к снижению заболеваемости".

"Среднесуточные показатели заболеваемости (в Крыму - ИФ) продолжают оставаться выше среднероссийских. При среднесуточных по республике Крым в пределах 18,1-18,7, среднероссийские среднесуточные показатели составляют от 12,1 до 12,9", - отметила она.

Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели заболеваемости после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 69,2 тыс. человек, умерли 2,1 тыс. пациентов. Первым компонентом вакцины от коронавируса привилась почти четверть населения региона.