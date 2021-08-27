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В Крыму передумали требовать QR-код у родителей первоклассников для линеек 1 сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Родители смогут посетить праздничные линейки в школах в День знаний в Крыму без QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября. Однако при этом убедительно просим родителей строго соблюдать масочный режим", - написал Аксенов во "ВКонтакте".

В среду министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик сообщила, что только вакцинированных от COVID-19 родителей первоклассников пустят на линейки в Крыму 1 сентября. Кроме того, они должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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"1 сентября - День знаний - должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. Для первых классов линейка проводится в параллелях на свежем воздухе. На линейку будут допущены только те родители, которые представят QR-код о вакцинации и будут находиться в маске, соблюдая социальную дистанцию. В школах будут организованы пункты пропуска, родители должны соблюдать социальную дистанцию и не подводить руководителя, которому за нарушения могут выписать штраф", - сказала Лаврик.

Министр добавила, что для учеников девятых и 11-х классов линейки проведут "по параллелям, с соблюдением дистанции", но без присутствия родителей.

"Для остальных классов праздник проводится или в классных кабинетах, или на улице, тоже без присутствия родителей", - сообщила Лаврик.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса действует в Крыму с 17 марта 2020 года. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом оказались массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели заболеваемости после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад.

Всего в Крыму коронавирус с начала пандемии подтвержден более чем у 69 тыс. человек, умерли свыше 2 тыс. пациентов.

Крым коронавирус

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