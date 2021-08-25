Украинец осужден в Крыму на 12,5 года за попытки сбыть марихуану

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Белогорский районный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины по обвинению в покушении на наркоторговлю, сообщила пресс-служба суда в среду.

Подсудимый приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Установлено, что украинец в сентябре 2019 года купил 415 граммов наркотиков, решил перепродать марихуану партиями, делал "закладки" и предоставлял сведения об их местоположении в интернете.

Наркоторговца задержали, сотрудники правоохранительных органов нашли у него часть запасов марихуаны.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), в крупном размере (ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.