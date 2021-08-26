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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.

"ЭпиВакКорона-Н" разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона", которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

Препарат создан по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но, как заявляют разработчики, в нем два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".

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Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона-Н Минздрав РФ Коронавирус Вектор Роспотребнадзор

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