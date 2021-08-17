"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Модернизированная вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" должна быть зарегистрирована в течение августа, у министерства здравоохранения РФ (Минздрава) имеются все необходимые для этого данные, заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы уверены, что в настоящее время регулятор имеет все данные, чтобы принять решение по регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по двукратной схеме вакцинации в течение августа", - сообщил Максютов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он напомнил, что специалисты "Вектора" успешно завершили промежуточный этап клинических испытаний обновленной вакцины месяц назад и сдали первый пакет документов в Минздрав России в начале июля.

"В конце июля мы получили ряд уточняющих вопросов экспертов Минздрава и 10 августа сдали новый пакет документов с ответами на эти уточняющие вопросы", - пояснил гендиректор научного центра.

Отвечая на вопрос издания, когда будет зарегистрирована "ЭпиВакКорона-Н" по трехкратной схеме вакцинации, Максютов заявил, что это произойдет не раньше, чем через два месяца.

Как сообщал "Интерфакс", Минздрав 8 апреля выдал разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Она разработана по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", с применением пептидных антигенов.