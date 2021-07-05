Товарный знак "AURORA-CoV" для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирован в РФ

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Роспатент зарегистрировал товарный знак "AURORA-CoV", он будет использоваться для названия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона - Н", разработанной в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, сообщили в центре в понедельник.

"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака "AURORA-CoV", его предлагается использовать в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" - вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования, - говорится в сообщении.

В свою очередь в Роспатенте сообщили журналистам, что заявка №2021738390 была подана научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" 18 июня 2021 года.

"Заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и др.)", - говорится в сообщении Роспатента.

В сообщении Роспатента приводятся слова руководителя ведомства Григория Ивлиева, который заявил, что "российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины".

"С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", - добавил Ивлиев.

По его словам, "регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках".

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона", которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

На прошлой неделе Минздрав сообщил, что получил от "Вектора" документы для регистрации второй своей вакцины. Она разработана по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но, как заявляют разработчики, в ней два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".