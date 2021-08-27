В Минобороны заявили о минимальном уровне COVID-смертности в войсках

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России на сегодняшний день сохраняются минимальные показатели заболеваемости и смертности от коронавируса по стране, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Об этом Тришкин заявил в рамках тематического круглого стола на форуме "Армия-2021". Он отметил, что все гарнизоны в Вооруженных силах оснащены телемедицинской связью.

"Сегодня у нас круглосуточно работает Центр координации телемедицинских технологий Военно-медицинской академии, который может консультировать любого пациента в любой воинской части", - подчеркнул Тришкин.

Он сообщил, что созданы 16 мобильных медицинских подразделений. "Каждое имеет возможность развернуть до 100 коек. Они обеспечены людским ресурсом. Когда наступает время "Ч", они в течение суток встают и выдвигаются в то место, куда их отправляют по задаче", - добавил Тришкин.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в российской армии стартовала кампания по ревакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V".