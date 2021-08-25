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Песков отверг обвинение в выборочном применении закона к "Дождю"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что в отношении телеканала "Дождь" было выборочное применение закона об иностранных агентах, для внесения канала в реестр СМИ-иноагентов были существенные основания, заявил пресс-секретарь президент дмитрий Песков.

"Может быть, я ошибаюсь, но там же был не один эпизод, по которым принималось решение, - отметил он. - Лучше, если остаются непонятные моменты, все-таки задавать вопросы Минюсту".

Минюст 20 августа признал "Дождь", а также издание "Важные истории" СМИ-иноагентами.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал это решение незаконным и пообещал оспорить его в суде. Он заявил, что телеканал является российским СМИ и регулярно раскрывает источники своего финансирования в отчетности.

23 августа представитель Минюста Роман Цыганов объяснил это решение членам Совета по правам президента тем, что "Дождь", в частности, распространял материалы, созданные другими СМИ-иностранными агентами. Также он сказал, что министерство ориентировалось на данные Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре подтвердили, что информировали Минюст о том, что "Дождь" распространял материалы СМИ-иноагентов и получал финансирование из-за рубежа.

После обсуждения ситуации глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что решение по телеканалу было принято в соответствии с законом.

Минюст 24 августа разъяснил, что "Дождь" в отчете сообщил о получении 130 тысяч евро от Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией. Также Росфинмониторинг установил получение телеканалом "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды", добавили в министерстве.

Дзядко, ссылаясь на данные Роскомнадзора, написал, что деньги от иностранных источников в 2021 году и ранее получали и многие другие российские СМИ.

По статье 6 закона о СМИ российское юрлицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ-иноагентом и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иноагента, если оно получает деньги или иное имущество от иностранных источников.

Ранее Песков говорил, что решение Минюста о "Дожде" с Кремлем не согласовывалось.

В июне 2021 года стало известно, что "Дождь" исключили из кремлевского пула. Песков тогда объяснил, что администрация президента сочла невозможным дальше сотрудничать с телеканалом, поскольку его журналисты призывали к участию в несогласованных акциях.

Дождь Минюст Дмитирй Песков Кремль Роскомнадзор Тихон Дзядко

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