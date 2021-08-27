Голикова сообщила о спаде смертности от COVID-19 в Москве и Петербурге

В июле смертность выросла на 18,6% в годовом измерении за счет COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России в июле 2021 года смертность выросла в годовом измерении на 18,6%, по данным Росстата, весь прирост связан с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В августе смертность от COVID-19 снизилась в двух столицах.

Она напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается "по результатам последней недели в 10 регионах".

"За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне, - добавила вице-премьер. - При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

"Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", - отметила вице-премьер.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных - более 37 млн человек", - сказала она.

В июле она говорила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября, хотя бы с учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины.