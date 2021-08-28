Потушен пожар в пятиэтажном жилом доме в Ялте

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар, который возник вечером 27 августа в пятиэтажном жилом доме в Ялте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике Крым.

Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Власти Ялты намерены оказать помощь пострадавшим. Утром в субботу планируется встреча с жителями дома. Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в фейсбуке, что будет проведено обследование пострадавших квартир. Она отметила, что жильцов, кому был нужен ночлег, поселили в пункте временного размещения, остальные отправились ночевать к родственникам.

Информация о пожаре в доме по улице Кривошты, 10 поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:44 мск пятницы. Горела крыша дома, очаг возгорания находился в технической надстройке. Изначально площадь возгорания составляла всего 50 кв.м. Около полуночи спасатели объявили о локализации пожара на площади 1 тыс. "квадратов". Причины возгорания устанавливается.