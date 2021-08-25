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Регионы сами будут решать вопрос об обязательном ношении масок учителями на уроках

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Решение об обязательном ношении масок на уроке преподавателями школ будут принимать регионы, исходя из эпидемиологической ситуации в городах, на федеральном уровне таких рекомендаций нет. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (об обязательном ношении масок учителями). Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, какие решения принимать", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он уточнил, что со своей стороны министерство прислушивается к регионам, "но ситуация сейчас спокойная, понятно, что расслабляться нельзя, и те меры - социальная дистанция, распределение потоков - они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием".

Также он призвал учителей пройти вакцинацию от коронавируса, подчеркнув, что она останется для учителей добровольной.

"Что касается вакцинации, она добровольная, но понятно, что все работники систем образования ответственны перед школьниками и их родителями (...) желательно, провакцинироваться, но ещё раз скажу, эта процедура добровольная", - сказал Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение защитных масок на уроках и в школах. Предлагается, что ношение масок будет для педагогов рекомендацией. Окончательное решение о том, работать ли учителям на уроках в масках или нет, будут принимать руководители школ.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов коронавирус

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