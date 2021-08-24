Власти Москвы не планируют ужесточать COVID-ограничения в школах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти не планируют ужесточать ограничения, связанные с пандемией COVID-19 в московских школах в новом учебном году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Мэр добавил, что столичные власти будут исполнять имеющиеся санитарные требования. В запасе имеются технологии для дистанционного обучения детей.

По словам Собянина, в школах продолжат действовать требования по разделению школьных потоков и термометрии при входе.

"Ничего не заменит очного общения учащегося и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год", - сказал мэр.

Ранее во вторник стало известно, что Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение защитных масок на уроках и в школах.

На встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом он сообщил, что ношение масок будет для педагогов рекомендацией.