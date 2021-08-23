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Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей в РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Более 20 млн родителей детей школьного возраста получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей к началу учебного года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - сообщил Котяков журналистам.

Выплаты стартовали 2 августа.

В ведомстве напомнили, что единовременную выплату для подготовки детей к школе в размере 10 тыс. рублей могут получить родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

На выплату "школьных" пособий выделено 204 млрд рублей.

Выступая 21 апреля с Посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тыс. рублей, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе.

Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля.

Антон Котяков Минтруд Владимир Путин

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