Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.