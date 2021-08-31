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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Три гражданина Украины пострадали при сходе лавины в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

"Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

Северная Осетия

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