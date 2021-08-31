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Шлосберг обжаловал в Верховном суде свое снятие с выборов в Госдуму

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Депутат Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг подал в Верховный Суд России кассационную жалобу на решение суда снять его с выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному округу №207 в Москве. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

"У Верховного суда есть возможность вернуть политическую реальность в рамки права", - добавил он.

9 августа Мосгорсуд снял Шлосберга с думских выборов, 23 августа Первый апелляционный суд подтвердил это решение.

Как объясняли ранее в "Яблоке", Шлосберга сняли с выборов по жалобе кандидата в Госдуму от "Зеленых" Андрея Пангаева. Его заявление было связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана экстремистской и ликвидирована, также признана иноагентом), добавили в партии.

26 августа Центризбирком России исключил Шлосберга из федерального списка кандидатов от "Яблока" в Госдуму, а избирком Псковской области - из регионального списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в областное собрание депутатов.

Комментируя решение ЦИК, председатель комиссии Элла Памфилова высказала личное мнение, что Шлосберг не может быть связан с экстремистами. Она отметила, что хорошо знает политика, знает его как "убежденного противника так называемого "Умного голосования", жесткого и принципиального политического оппонента Навального и его сторонников". Она добавила, что уважает решения судов и будет их исполнять.

Лев Шлосберг Яблоко Верховный суд Госдума Центризбирком Мосгорсуд Элла Памфилова Алексей Навальный

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