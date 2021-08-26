Памфилова считает, что Шлосберг не имеет отношения к экстремистам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что, хотя она уважает решения судов о снятии с выборов псковского политика Льва Шлосберга, и будет их исполнять, лично она считает, что он он не имеет отношения к экстремистским организациям.

"Я знаю Льва Марковича (...). Знаю его как политика с очень развитым правовым сознанием, как убежденного противника так называемого "Умного голосования", жесткого и принципиального политического оппонента Навального и его сторонников, я высказываю свою личную позицию - никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком, имеет какое-то отношение к экстремистам", - заявила она.

26 августа ЦИК принял постановление аннулировать регистрацию Шлосберга кандидатом в Госдуму и исключить его из федерального списка партии "Ялбоко".

"Я как председатель ЦИК обязана обеспечить исполнение вступившего в силу судебного решения, что и было сейчас сделано. Это совершенно правильно и законно", - прокомментировала это решение Памфилова.

Шлосберг на заседании ЦИК в четверг также заявил, что не имеет никакого отношения ни к каким к экстремистским организациям. Решения судов он назвал незаконными, неправовыми и напрямую посягающими на избирательные права граждан.

"Это совершенно очевидно из тех судебных заседаний, которые состоялись, - сказал он. - Мы не получили до сих пор апелляционного определения суда от 23 августа, идет четвертый день после решения суда - его у нас нет до сих пор, его нет и в Мосгорсуде, вынесшем решение в первой инстанции".

Когда это решение будет получено, "оно будет обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке", добавил политик.

В пресс-службе "Яблока" также пообещали добиваться отмены снятия Шлосберга с выбоорв "всеми доступными и законными способами".

"До сих пор ни один суд РФ не принял решение, в том числе вступившее в законную силу, о моей причастности к экстремистской организации", - отметил Шлосберг.

9 августа Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга как кандидата в Госдуму от партии "Яблоко" по одномандатному округу номер 207 в Москве. В "Яблоке" объяснили, что конкурент Шлосберга по округу - кандидат от "Зеленых" Андрей Пангаев - пожаловался на связь политика со структурами Алексея Навального, запрещенными за экстремизм. 23 августа решение Мосгорсуда поддержал Первый апелляционный суд.

Весной Шлосберг был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции в поддержку Навального 23 января. Политик возражал, что шествие не организовывал, а только предложил протестующим пройти в псковский "гайд-парк", где акции разрешены по умолчанию.