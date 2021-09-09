Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦИК исключил Кузьмина из списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг принял решение исключить члена Псковского совета отделения партии "Яблоко" Николая Кузьмина из федерального списка кандидатов от "Яблока" на предстоящие выборы в Госдуму.

"ЦИК постановляет: аннулировать регистрацию кандидата Кузьмина Николая Александровича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы (...), выдвинутого политической партией "Яблоко", сведения о Кузьмине Николае Александровиче", - говорится в постановлении ЦИК РФ, одобренном на заседании комиссии в четверг.

В РоссииВС РФ снял девять кандидатов от "Яблока" с участия в выборах в ГосдумуВС РФ снял девять кандидатов от "Яблока" с участия в выборах в ГосдумуЧитать подробнее

В постановлении отмечается, что 25 августа решением Псковского областного суда признано незаконным и отменено решение территориальной избирательной комиссии Пскова "О регистрации Кузьмина в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 1".

"Из решения суда следует, что у территориальной избирательной комиссии Пскова отсутствовали законные основания для регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты Псковского областного собрания депутатов по одномандатному округу ввиду отсутствия у него пассивного избирательного права в связи с его причастностью к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда" - отмечается в документе.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще трех изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК Яблоко Николай Кузьмин

Новости по теме

Новости

Воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

Российское историческое общество и "Интерфакс" договорились о взаимодействии в области реализации исторических проектов

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

В РФ начался эксперимент по использованию водителями цифровой копии СТС

В РФ начался эксперимент по использованию водителями цифровой копии СТС

На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры

На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске

Число погибших при взрыве газа в доме в Ногинске достигло четырех

Американец Тревор Рид попал в штрафной изолятор в мордовской колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');