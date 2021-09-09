ЦИК исключил Кузьмина из списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг принял решение исключить члена Псковского совета отделения партии "Яблоко" Николая Кузьмина из федерального списка кандидатов от "Яблока" на предстоящие выборы в Госдуму.

"ЦИК постановляет: аннулировать регистрацию кандидата Кузьмина Николая Александровича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы (...), выдвинутого политической партией "Яблоко", сведения о Кузьмине Николае Александровиче", - говорится в постановлении ЦИК РФ, одобренном на заседании комиссии в четверг.

В постановлении отмечается, что 25 августа решением Псковского областного суда признано незаконным и отменено решение территориальной избирательной комиссии Пскова "О регистрации Кузьмина в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 1".

"Из решения суда следует, что у территориальной избирательной комиссии Пскова отсутствовали законные основания для регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты Псковского областного собрания депутатов по одномандатному округу ввиду отсутствия у него пассивного избирательного права в связи с его причастностью к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда" - отмечается в документе.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще трех изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.