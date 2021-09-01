В Севастополе подростки попытались забрать пожертвования в часовне

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольские полицейские начали проверку из-за видеоролика, на котором двое подростков пытаются забрать пожертвования в часовне.

"Сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Севастополю в среду.

Видео из часовни Михаила Архангела, которая расположена на территории музейного мемориального комплекса защитникам города "35-я Береговая батарея", появилось в соцсетях в среду утром. На нем двое мальчиков пытаются вскрыть урны для пожертвований. Получилось ли у них достать деньги, неизвестно.